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Украина «заразилась» от Соединенных Штатов «вирусом свободного судоходства» и заявляет, что Россия якобы препятствует перемещениям ее боевых кораблей в Азовском море. Москва перекрыла 70 процентов акватории, заявляют в ВМСУ, что является недопустимым.

РФ действительно ранее разместила предупреждение о временном закрытии нескольких зон в Азовском море. Связано это с учениями, которые будут проводиться неподалеку от Мариуполя, Геническа и Бердянска.

По мнению украинских военных, такие шаги вскрывают желание России сделать из Азовского моря «внутреннее озеро» РФ, однако его акватория является общей.

Напомним, что в четверг Киев устроил провокацию в Азовском море, используя корабль «Донбасс». Он подошел на опасное расстояние к Керченскому проливу и полностью игнорировал требования сменить курс. В результате ему все же пришлось это сделать.

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