В непосредственной близости от границы с Приднестровской республикой внезапно повысилась активность украинских разведывательных беспилотников. Подробности раскрыл военный корреспондент Семен Пегов, основавший Телеграм-канал WarGonzo.

Он пояснил, что Киев устроил аэродром для дронов на своей территории совсем рядом с границей самопровозглашенной ПМР. Кроме того, в настоящий момент Киев проводит военные маневры с артиллерийскими стрельбами у Кучурганского лимана, который отделяет Приднестровье от Украины.

По словам автора канала, украинские ВС отрабатывают удары по важной инфраструктуре самопровозглашенной республики. Основными их целями являются места дислокации миротворческих сил РФ, а также правительственные объекты в столице ПМР Тирасполе. Для этого Киев организовал стрельбы не на полигоне, а на берегу лимана, который называет «предполагаемым местом боевых действий». Разведывательные беспилотники сопровождают учения и скорее всего применяются для обнаружения мишеней.