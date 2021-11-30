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Биологи выяснили, как обитающие в Антарктике рыбы реагируют на увеличение температуры воды.

По словам учёных, к 2050 году в некоторых районах Антарктики температура поднимется как минимум на 1 градус Цельсия. Здесь обитает около 9 тысяч рыб, которые играют весьма важную роль для пищевой сети.

Отмечается, что в исследовании учёные наблюдали за двумя типами обитающих в Антарктике рыб – за тем, кто имел в крови гемоглобин, и теми, кто не имел. Выяснилось, что все рыбы реагировали на потепление одинаково. Так, они начинали активнее шевелить своими плавниками и чаще поднимались к поверхности для того, чтобы подышать свежим воздухом. Также они на некоторое время меняли свою активность на отдых.

Исследователи указали, что поведение рыб можно назвать пугающим. Однако к изменениям температуры они всё же способны адаптироваться.

Недавно учёные рассказали о рыбе, которая ежедневно теряет и отращивает 20 зубов. Речь идёт о зубастых терпугах, которые могут достигать в длину до полутора метров.

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  • 27.11.2021
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