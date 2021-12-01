Специалисты из Великобритании считают, что горные хребты образовались благодаря океаническим живым организмам.

Как сообщается, примерно 2,3 миллиарда лет назад на планете была так называемая «кислородная катастрофа» – в то время цианобактерии, обитающие в океанах, спровоцировали резкое и сильное насыщение атмосферы кислородом.

Большое количество кислорода, в свою очередь, привело к тому, что в океане образовалось большое количество питательных веществ. Из-за этого весьма сильно увеличилось количество цианобактерий и планктона. После гибели планктон спускается на океаническое дно. Эти останки со временем становятся залежами графита и чёрного сланца.

В итоге эти вещества помогают горным пластам без особых усилий сталкиваться и «наползать» друг на друга, и именно так получились самые крупные горные хребты Земли – к примеру, Гималаи. Отмечается, что практически все горные хребты образовались именно после кислородной катастрофы.

Ранее учёные установили причину, из-за которой Антарктида покрылась льдом. Произошло это из-за опускания океанического дна.