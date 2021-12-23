Учёные из Великобритании рассказали, почему дети страдают от COVID-19 и его последствий в меньшей степени по сравнению с взрослыми.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона и британского института Wellcome Sanger Institute установили, что иммунная система у детей работает активнее в сравнении с взрослыми. За счёт этого интерфероны, которые активизируют Т-клетки, внедряются быстрее. Это позволяет ограничить репликацию вируса уже практически с самого начала заражения.

Выяснить это удалось во время исследования, в котором приняли участие 19 детей и 18 взрослых людей. У всех участников исследования был подтверждён коронавирус в различной форме.

Согласно заявлению учёных, иммунная система при рождении отличается от той, какой она становится во взрослом возрасте. У взрослых людей иммунитет реагирует на заражение медленнее, поэтому вирус успевает проникнуть дальше и справиться с ним уже сложнее.

Ранее специалисты заявили, что коронавирус может привести к опасному мультисистемному воспалению у детей. Однако встречается это весьма редко – лишь в 0,5% случаев.