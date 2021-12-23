читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные из Великобритании рассказали, почему дети страдают от COVID-19 и его последствий в меньшей степени по сравнению с взрослыми.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона и британского института Wellcome Sanger Institute установили, что иммунная система у детей работает активнее в сравнении с взрослыми. За счёт этого интерфероны, которые активизируют Т-клетки, внедряются быстрее. Это позволяет ограничить репликацию вируса уже практически с самого начала заражения.

Выяснить это удалось во время исследования, в котором приняли участие 19 детей и 18 взрослых людей. У всех участников исследования был подтверждён коронавирус в различной форме.

Согласно заявлению учёных, иммунная система при рождении отличается от той, какой она становится во взрослом возрасте. У взрослых людей иммунитет реагирует на заражение медленнее, поэтому вирус успевает проникнуть дальше и справиться с ним уже сложнее.

Ранее специалисты заявили, что коронавирус может привести к опасному мультисистемному воспалению у детей. Однако встречается это весьма редко – лишь в 0,5% случаев.

Вам может понравиться

Кардиохирург Федоров: В пандемии Covid-19 наступает поворотный момент

Через пару недель ожидается поворотный момент в пандемии Covid-19, уверен кардиохирург Алексей Федоров. Он пояснил, что за этот период будет точно известно, уступает ли штамм «Омикрон» по заразности и тяжести

Американские военные медики создали вакцину от всех штаммов коронавируса

Американский военно-медицинский центр им. Уолтера Рида создал универсальную вакцину от коронавирусной инфекции. Глава учреждения Кайвон Моджаррад заявил, что препарат призван защищать от заражения любыми штаммами SARS-CoV-2, которые могут появиться в

Китайские учёные заявили о важности Т-клеток в борьбе с COVID-19

Учёные из Китая выяснили, что Т-клетки важнее для борьбы организма с коронавирусом, чем антитела. Об этом сообщает издание РИА Новости. Т-клетки являются белыми кровяными тельцами, отвечающими за работу иммунитета. Именно
  • Анна
  • 22.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 декабря – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 23 декабря – пасмурно, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Подольск: погода, 23 декабря – пасмурно, до -14 °C | Армавир: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C |