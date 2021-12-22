Специалисты из Великобритании заявили, что коронавирус у детей может вызвать мультисистемное воспаление, что является весьма опасным осложнением.

Однако встречается это осложнение весьма редко. По словам медиков, оно было выявлено всего лишь у 0,5% несовершеннолетних, которые перенесли коронавирус. Мультисистемное воспаление характеризуется такими симптомами, как высокая температура, потеря вкуса и обоняния или их изменение, а также непрекращающийся кашель.

Также, как заявили медики, наблюдающие за детьми и подростками с мультисистемным воспалительным процессом, у них были замечены усталость, слабость, боли и спамы в животе, а также диарея и рвота. Другими признаками являются раздражительность, головные и мышечные боли, опухание рук или ног, сыпь или шелушение кожи. Также на всём теле появлялся отёк.

Даже спустя полгода после излечения могут наблюдаться органоспецифические повреждения или трудности при физических нагрузках.

Недавно инфекционист Сергей Вознесенский объяснил, из-за чего коронавирус может привести к смерти. Он указал, что это может произойти из-за сильного поражения лёгких.