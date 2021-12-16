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Специалисты выяснили, из-за каких причин произошёл последний ледниковый период.

Как сообщается, резкое похолодание, получившее название Малый ледниковый период, произошло примерно 600 лет назад и стало наиболее холодным временем за последние 10 тысяч лет. Как заявляет Science Advances, началось это похолодание с потепления.

Так, учёные исследовали график температур за три тысячи лет и выяснили, что перед похолоданием был весьма тёплый период, установившийся в конце XIV века. Спустя 20 лет после этого наступили холода. Как было установлено, в это время произошёл очень сильный перенос теплой воды на север, из-за чего произошло значительное потепление вод к югу от Гренландии.

В свою очередь, из-за этого сильно начал таять арктический лёд. Талая вода привела к нарушению океанских течений, так как имеет отличную от солёной воды плотность.

Кроме того, к похолоданию привели и другие причины, в частности, высокая солнечная активность и малое количество извержений вулканов.

Недавно мы сообщали, что из-за глобального потепления может разрушиться “Ледник Судного дня”. Это может произойти в течение пяти лет.

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