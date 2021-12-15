Учёные заявили, что в течение пяти лет может разрушиться ледник Туэйтса.

Этот ледник получил неофициальное название «Ледник Судного дня». Выбор такого названия обусловлен тем, что если ледник разрушится, то это приведёт к повышению уровня мирового океана на несколько десятков сантиметров. В свою очередь, столь сильное повышение уровня воды станет настоящей катастрофой для прибрежных зон континентов.

Угроза, как заявили учёные, вполне реальная. Так, указывается, что в настоящее время на леднике образовалась огромная трещина. Разломы появляются из-за нестабильной опоры о дно в восточной части ледника. Из-за этого за последние несколько лет число трещин заметно выросло и в дальнейшем их количество будет только увеличиваться.

Кроме того, влияние оказывает и глобальное потепление.

Недавно учёные рассказали, как пожары влияют на таяние вечной мерзлоты. Как было заявлено, на этот процесс пожары повлияли непропорционально сильно.