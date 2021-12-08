Американские исследователи выяснили, что мамонты вымерли всего лишь около пяти тысяч лет назад. Об этом сообщает Nature Communications.

Так, учёные изучили керновые слои вечной мерзлоты и реконструировали древние экосистемы, получив множество подробностей о жизни на Юконе тысячи лет назад. В частности, удалось выяснить, с какими темпами происходило вымирание мегафауны региона. Это касается мамонтов, лошадей и остальных представителей фауны, которые вымерли к настоящему времени.

Оказалось, что мамонты и лошади жили дольше, чем принято считать. Они находились в упадке ещё до того, как климат стал нестабильным, но полностью вымерли не сразу. Также это указывает на возможность того, что эти животные жили не только на островах Арктики, но и в остальных районах Приполярья.

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