читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские исследователи выяснили, что мамонты вымерли всего лишь около пяти тысяч лет назад. Об этом сообщает Nature Communications.

Так, учёные изучили керновые слои вечной мерзлоты и реконструировали древние экосистемы, получив множество подробностей о жизни на Юконе тысячи лет назад. В частности, удалось выяснить, с какими темпами происходило вымирание мегафауны региона. Это касается мамонтов, лошадей и остальных представителей фауны, которые вымерли к настоящему времени.

Оказалось, что мамонты и лошади жили дольше, чем принято считать. Они находились в упадке ещё до того, как климат стал нестабильным, но полностью вымерли не сразу. Также это указывает на возможность того, что эти животные жили не только на островах Арктики, но и в остальных районах Приполярья.

Ранее мы сообщали, что в Якутии обнаружили берестяной гроб с “опасным умершим”. Специалисты отметили, что детали погребения этого человека достаточно нестандартны.

Вам может понравиться

В Якутии нашли останки «опасного умершего» в древнем берестяном гробу

В Якутии обнаружили древний гроб, в котором был захоронен «опасный» умерший. Как сообщается, недалеко от Якутска учёные нашли гроб из бересты. Похороны были проведены, согласно оценкам учёных, в 1480-1640 годах.
  • Анна
  • 06.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 8 декабря – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 декабря – небольшая облачность, до 1 °C | Королев: погода, 8 декабря – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 8 декабря – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 8 декабря – небольшая облачность, до 12 °C |