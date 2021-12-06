В Якутии обнаружили древний гроб, в котором был захоронен «опасный» умерший.

Как сообщается, недалеко от Якутска учёные нашли гроб из бересты. Похороны были проведены, согласно оценкам учёных, в 1480-1640 годах. В то время зачастую в якутских погребениях использовались именно берестяные гробы. Так что сам гроб у учёных удивления не вызвал.

Но их сильно удивили остальные детали погребения. К примеру, тело уложили в гробу так, чтобы оно лежало ничком на северо-восток, ноги усопшего были согнуты, а правая рука находилась под туловищем. Уточняется, что усопший являлся мужчиной, его возраст составлял около 40 лет.

В могиле был обнаружен весьма бедный погребальный инвентарь – бусина-одекуй, бусина из стекла, пуговицы, части деревянной посуды и фрагменты растений. Это, как заявили учёные, указывает на то, что мужчина являлся самоубийцей, отверженным, психическим нездоровым человеком или шаманом.

Недавно мы сообщали, что в Китае была найдена самая древняя чаша для чаепития. Её возраст более двух тысяч лет.