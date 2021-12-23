Специалисты установили, что мозг человека связывает запахи с местами. Об этом сообщает издание Nature.

В эксперименте исследователи использовали крыс, которые были помещены в лабиринт. Отмечается, что у этих грызунов обоняние развито очень хорошо.

Затем в разных углах лабиринта была разложена еда, которую крысам предстояло найти по запаху. Пока они выполняли это задачу, учёные следили за активностью нейронов их головного мозга при помощи электронного оборудования. Сигналы записывались и затем проводилась их расшифровка.

Выяснилось, что часть нейронов давала реакцию на запах. Другие нейроны реагировали на местонахождение. Ещё одна группа нейронов сочетала обе этих возможности. Кроме того, указывается, что нейроны активировались при поиске определённого запаха. Наиболее активны нейроны были тогда, когда крыса находила лакомство.

Специалисты предположили, что ассоциация происходят через деятельность этих нервных клеток, однако для установления всех возможностей нужны новые исследования.

Недавно учёные рассказали, как мозг человека выделяет один голос из толпы людей. В эксперименте учёные записывали мозговые волны добровольцев с помощью ЭЭГ.