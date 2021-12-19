Группа биоинженеров из Ирландии и США определила, как именно человеческий мозг фокусируется на одном голосе, находясь в толпе.

Для этого был проведен эксперимент, в рамках которого добровольцам необходимо было одновременно слушать двух людей, но при этом сконцентрировать внимание лишь на одном из них. В это время исследователи записывали их мозговые волны с помощью ЭЭГ. В результате они узнали, что рассказ, на который сфокусировались испытуемые, был трансформирован в лингвистические единицы.

Отметим, что речь идет о фонемах, дающих возможность человеку отличать одно слово от другого. Они позволяют нам определять слышимые слова даже при их разном произношении. Другой рассказ не был превращен в соответствующие единицы. Эти результаты могут помочь в лечении пациентов с ограниченными возможностями.