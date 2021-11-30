Эксперты предполагают, что появление нового штамма COVID-19 «омикрон» может стать «светом в конце тоннеля» в ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает издание «Русская весна».

На данный момент омикрон ещё достаточно плохо изучен, и делать окончательные выводы рано, но специалисты уже делают оптимистичные предположения. Отмечается, что ещё с начала пандемии коронавируса учёные заявляли, что именно мутация вируса в «доброкачественную» форму станет выходом. Такой вирус по-прежнему будет распространяться, но станет менее опасным и практически не будет приводить к смертельным случаям.

Штамм омикрон, как считают многие эксперты, является именно такой версией вируса – более заразной, но менее вирулентной. Впрочем, отмечается, что сигналов о том, что всё будет хорошо, примерно столько же, сколько и тревожных. Поэтому страны, едва стало известно о новом штамме, поспешили закрыть авиасообщение с южноафриканскими странами, чтобы снизить распространение вируса.

Впрочем, люди с новым штаммом коронавируса уже были выявлены почти во всех европейских странах.

Ранее вирусолог Константин Северинов заявил, что штамм коронавируса омикрон, скорее всего, уже есть в России. Проникнуть в страну он мог из-за большого туристического потока.