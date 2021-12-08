Специалисты из США и Японии установили, как коронавирус «взламывает» иммунитет. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Как сообщается, SARS-CoV-2 способен нарушить работу молекулярного пути, который связан с главным комплексом иммуносовместимости МНС-I. По словам специалистов, это может дать ответ на вопрос о том, как именно коронавирусу удаётся проскользнуть мимо защитных систем организма.

То, как вирус осуществляет «взлом» экспрессии генов, даёт учёным возможность провести изучение функции сложных клеточных сигнальный путей, за счёт которых работает иммунитет. Выяснилось, что белок ORF 6, входящий в состав вируса, подавляет белок NLRC5, который входит в состав клетки-хозяина. Данный белок отвечает за начало работы МНС-I. Белок вируса мешает передавать сигналы, из-за чего функция NLRC5 блокируется и ответа иммунитета не происходит.

В дальнейшем специалисты хотят найти лекарства, которые помешают работе ORF 6.

Ранее мы сообщали о “коктейле из антител”, который создали специалисты из Китая. Этот препарат позволяет снизить смертность от коронавируса почти на 80%.