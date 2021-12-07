Китайские специалисты создали новый класс препаратов против коронавируса.

Разработкой препарата занимаются учёные Медицинской школы Университета Цинхуа. Свою работу они начали ещё около года назад. Их метод состоит в том, чтобы выделять антитела, лучше всего защищающие от вируса.

Для этого специалисты собирали образцы крови людей, которые переболели коронавирусом. Затем из образцов были выделены антитела, после чего их проверяли на уровень защиты. Такой препарат учёные назвали «коктейлем из антител».

Было отмечено, что собранные антитела способны атаковать разные части вируса, даже те, которые мутировали. Учёные улучшили их, увеличив период полураспада. Отмечается, что одна прививка таким коктейлем эффективна в течение 9-12 месяцев, кроме того, препарат снижает риск смерти от COVID-19 на 78%.

Недавно в США рассказали о жевательной резинке, которая на 95% сокращает распространение коронавируса. Для этого в жвачку были добавлены копии белка АСЕ2.