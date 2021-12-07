читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайские специалисты создали новый класс препаратов против коронавируса.

Разработкой препарата занимаются учёные Медицинской школы Университета Цинхуа. Свою работу они начали ещё около года назад. Их метод состоит в том, чтобы выделять антитела, лучше всего защищающие от вируса.

Для этого специалисты собирали образцы крови людей, которые переболели коронавирусом. Затем из образцов были выделены антитела, после чего их проверяли на уровень защиты. Такой препарат учёные назвали «коктейлем из антител».

Было отмечено, что собранные антитела способны атаковать разные части вируса, даже те, которые мутировали. Учёные улучшили их, увеличив период полураспада. Отмечается, что одна прививка таким коктейлем эффективна в течение 9-12 месяцев, кроме того, препарат снижает риск смерти от COVID-19 на 78%.

Недавно в США рассказали о жевательной резинке, которая на 95% сокращает распространение коронавируса. Для этого в жвачку были добавлены копии белка АСЕ2.

Вам может понравиться

Пульмонолог Шилова: Как понять, что поражены легкие, если Covid-19 не вызывает температуру

Воспалительный процесс в легких практически всегда сопровождается повышением температуры, что позволяет быстро обнаружить наличие вирусной инфекции. Но иногда поражение легких протекает без этого очевидного симптома, что существенно осложняет диагностику, рассказала

Ученые озадачены фантастическим спадом коронавируса в Индии и Японии

Исследователи не могут найти точного ответа на вопрос, почему в Японии и Индии наблюдается резкий спад заболеваемости COVID-19. Всего 3 месяца назад в Японии каждый день регистрировали около 26 000

Вирусолог Альтштейн назвал полезной разработанную в США жвачку от коронавируса

Вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает разработанную Пенсильванским университетом жвачку от коронавируса достаточно полезным средством, которое позволит человеку меньше заражать окружающих. Он также отметил, что это безобидный препарат. Альтштейн
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 7 декабря – снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 декабря – небольшая облачность, до 0 °C | Королев: погода, 7 декабря – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 7 декабря – снег, до -1 °C | Армавир: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до 13 °C |