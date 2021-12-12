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Специалисты Стэндфордского университета выяснили, что старение людей происходит поэтапно. Статью с результатами исследования опубликовало издание Nature Medicine.

Всего этих этапов три. Выяснить это учёным удалось при помощи анализа крови. Специалисты провели анализ крови, взятый у 4 263 человек, которым было от 18 до 95 лет. Оказалось, что за время жизни человека в белке кровяной плазмы происходят сильные нелинейные изменения.

Первый период, как выяснили специалисты во время анализа образцов крови, завершается в 34 года. Также серьёзные изменения были замечены в 60 и 78 лет. Результаты исследования могут помочь в создании препаратов, которые предназначены для борьбы с возрастными заболеваниями.

Недавно специалисты выяснили, что продлить жизнь способен экстракт из виноградных косточек. Среди всех растительных препаратов он оказался наиболее эффективным.

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