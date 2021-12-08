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Учёные рассказали, что экстракт из виноградных косточек позволяет замедлить старение. Об этом сообщает издание Nature Metabolism.

Как отмечается, некоторые возрастные изменения происходят в клеточной структуре организма и зрительно они могут быть незаметны. Однако с возрастом этих изменений становится больше и они могут привести к различным проблемам или вызвать воспаления.

Пытаясь найти средство для борьбы с клеточным старением, учёные изучили 46 растительных экстрактов. Наиболее эффективным оказался экстракт виноградных косточек. Он способен продлить жизнь на 9%.

Эксперимент учёные проводили на мышах. Кроме того, было замечено, что экстракт улучшает физическое самочувствие мышек, а также вместе с химиотерапией помогает уменьшить размеры новообразований.

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