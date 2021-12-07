Специалисты впервые смогли выяснить, сколько времени существуют частицы бозона Хиггса.

Как отмечается, эта частица имеет весьма малые размеры. Учёные получают её на Большом адронном коллайдере. В настоящее время специалисты сумели изучить многие характеристики бозона Хиггса, однако, так как размеры частицы крайне малы, точно определить удалось не все свойства. В частности, речь идёт о времени его жизни. Бозон существует настолько мало времени, что его не хватает для измерения.

Учёные Европейской организации ядерных исследований в рамках своей работы сумели определить время жизни данной частицы. Для этого они использовали свойства массовой ширины. Выяснилось, что живёт бозон Хиггса 210 йоктосекунд, после чего распадается на элементарные частицы.

Ранее физики из МТИ сумели сделать материю почти невидимой. Для этого он воспользовались квантовыми принципами.