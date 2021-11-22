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Группа американских физиков из МТИ воспользовалась квантовыми принципами, чтобы сделать материю практически невидимой, увеличив ее прозрачность.

В рамках эксперимента исследователи использовали принцип Паули, указывающий на то, что 2 одинаковых фермиона не способны находиться в одинаковом состоянии в один и тот же период времени, когда речь идет о квантовой области. Если бы это было не так, то вещи стали бы проваливаться сквозь друг друга. Однако специалисты выяснили, что есть метод, дающий возможность максимально приблизить квазичастицы к одному состоянию.

Чтобы достичь этого, следует снизить температуру до показателя, приближенного к абсолютному нулю. В этом случае фермионы утрачивают возможности к поглощению и отражению световых лучей. В итоге фотоны просто пролетают через атомы, из-за чего повышается прозрачность вещества. Физикам удалось охладить атомы лития и приблизить частицы, повысив их прозрачность на 38%.

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