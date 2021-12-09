Учёные предположили, что мир мог существовать и до Большого взрыва.

Некоторые учёные высказываются в пользу этого мнения, однако большинство с этой точкой зрения всё же не согласны. По предположению профессора Манчестерского университета Брайана Кокса, около 14 миллиардов лет назад всё существующее пространство было горячим и плотным. Примерно в таких условиях зародилась Вселенная.

Но сейчас допускается, что Вселенная была и до Большого взрыва. Материи не было до последнего, и имелись только пространство и время вместе с океаном энергии. Из-за воздействия энергии Вселенная начала интенсивно расширяться. Со временем расширение начало происходить более мягко.

Роджер Пенроуз, являющийся обладателем Нобелевской премии по физики, обнаружил не менее шести точек, которые свидетельствуют в пользу этой теории. Объекты получили название «точки Хокинга» – это мертвые чёрные дыры, образовавшиеся, предположительно, ещё и Большого взрыва.

Как считает Пенроуз, Большой взрыв не является началом всего, и в будущем такое может произойти и с существующей Вселенной.

Ранее учёные рассказали, почему некоторые кольца в околозвёздных дисках не имеют планет. Как оказалось, планеты способны покинуть кольцо после его формирования.