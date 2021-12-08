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Специалисты сообщили, как пчёлы выжили при извержении вулкана на Канарских островах. Об этом рассказывает издание The New York Times.

В начале осени на Канарских островах произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Пять тысяч человек были эвакуированы, кроме того, было разрушено более тысячи зданий.

Один из пчеловодов, вернувшийся в своё хозяйство спустя 50 дней после извержения вулкана, обнаружил, что в пяти ульях находятся тысячи живых пчёл. Они питались запасами мёда.

Чтобы спастись от ядовитых газов от вулкана, пчёлы использовали прополис, которым запечатали себя внутри улья. Как заявила Натали Штайнхауэр из отдела энтомологии Университета Мэриленда, это типичное поведение для медоносных пчёл. С помощью прополиса они закрывают в ульях крошечные щели, чтобы спастись от дождя и сквозняков.

Ранее эксперт Ларс Хенрик Огор заявил, что извержение супервулкана является главной угрозой для человечества природного происхождения. Он рассказал о катастрофических последствиях извержения вулкана, которое произошло 75 тысяч лет назад.

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  • Анна
  • 06.12.2021
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