После появления штамма коронавируса омикрон некоторые люди снова заговорили о том, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Некоторые учёные также поддерживают или допускают эту точку зрения. Но свидетельств, указывающих на то, что коронавирус имеет естественное происхождение, все же больше. По словам Алины Чен, молекулярного биолога из Массачусетского технологического института, вопрос о происхождении коронавируса весьма важен. Сама она допускает лабораторное происхождение инфекции.

Появление штамма омикрон многих уверило в том, что COVID-19 появился всё же в лаборатории. В доказательство этому приводится слишком быстрое распространение вируса, чего не было ни у других вирусов, зародившихся естественно.

По словам молекулярного биолога Петра Чумакова, версия об искусственном происхождении коронавируса не лишена оснований. Он отметил, что существуют технологии, которые позволяют создать такой вирус. Странность представляет и то, что в одном штамме есть все основные мутации шиповидного белка.

Недавно кардиохирург Алексей Федоров заявил, что скоро наступит поворотный момент в пандемии коронавируса. По его словам, станет известно, насколько заразен и опасен омикрон-штамм коронавируса.