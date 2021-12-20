Через пару недель ожидается поворотный момент в пандемии Covid-19, уверен кардиохирург Алексей Федоров. Он пояснил, что за этот период будет точно известно, уступает ли штамм «Омикрон» по заразности и тяжести симптомов своим предшественникам, а также эффективны ли существующие вакцины от коронавируса.

В беседе с журналистами издания “Взгляд” Федоров рассказал, что ученые внимательно следят за Великобританией, которая стала первой страной в Европе, подвергнувшейся вторжению «Омикрона». В декабре там каждые сутки фиксируется более 90 тысяч случаев новых заражений.

Теперь остается лишь наблюдать, как «Омикрон» повлияет на соотношение заразившихся и умерших пациентов. Статистика по заражениям уже есть, а вот количество смертей будет известно через несколько недель. Это позволит понять, слабее ли «Омикрон» других штаммов.

В России, по словам Федорова, «Омикрон» тоже постепенно вступает в свои права. 25 официально объявленных случаев вряд ли могут быть достоверной информацией, так как он очень быстро распространяется.