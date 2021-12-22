Метеорологи сообщили о погодном явлении, которое они заметили в небе над Индийским океаном.

Речь идёт об «атмосферном озере», которое является скоплением в одном месте большого количества водяного пара. По словам учёных, такое «озеро» может сохраняться в небе достаточно долго – вплоть до нескольких недель. На протяжении этого времени озера также способны перемещаться. После этого такие озёра проливаются дождём.

Сообщается, что за прошедшие пять лет учёные заметили не менее 17-ти атмосферных озёр. Все они были стабильны как минимум в течение шести дней. При этом было выявлено, что время года не влияет на формирование этих озёр, но географическое расположение влияние оказывает. Так, все озера были замечены только в пределах 10 градусов от экватора в Индийском океане.

Ранее учёные выяснили, что крупнейшие горные хребты на планете образовались благодаря океаническим живым организмам. Произошло это примерно 2,3 миллиарда лет назад.