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Учёные обнаружили древние следы, которые принадлежат неизвестному виду предка человека.

Речь идёт о следах, обнаруженных на севере Танзании ещё в 1970-х годах. Здесь учёные нашли следы, которые считаются древнейшими свидетельствами прямохождения у гомининов. Кроме того, рядом здесь же были найдены непонятные широкие следы, которые оставило существо, ходящее на двух ногах.

Возраст этих следов оценивается примерно в 3,7 миллиона лет, но долгое время учёные не могли понять, кому они принадлежат. Было высказано предположение, что следы оставил медведь, который шёл на задних лапах.

Но недавно, при повторном изучении этих следов, учёные установили, что они принадлежат гомининам. Оставил их представитель неизвестного вида гоминин, которые примитивнее, чем австралопитеки.

Учёные предположили, что миллионы лет назад видов гоминин существовало более, чем считается сейчас.

Ранее мы сообщали, что в Денисовской пещере были обнаружены останки денисовцев возрастом 200 тысяч лет. Это наиболее древние в настоящее время останки денисовцев.

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  • Анна
  • 01.12.2021
  • читать 1 минуту
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