Учёные обнаружили наиболее древние останки денисовцев – гоминидов, являющихся древними родственниками современного человека.

Как сообщается, в Денисовской пещере, расположенной в Сибири, были найдены пять костей гоминидов, и из четырёх из них были выделены следы ДНК. Как оказалось, три образца принадлежат денисовцам, и ещё один – неандертальцу. Кости денисовцев, как сообщили учёные, были найдены в культурном слое, возраст которого оценивается примерно в 187-217 тысяч лет.

Таким образом, найденные останки являются самыми древними останками денисовцев среди всех, которые были обнаружены к настоящему времени.

Кости неандертальца немного помладше – их возраст, как установили специалисты, составляет около 134 тысяч лет. Кроме того, оказалось, что человек, чьи останки были изучены, был отдалённо связан с другими неандертальцами, кости которых были найдены в этой пещере ранее.

Ранее учёные рассказали о возможной причине исчезновения неандертальцев. Считается, что их вытеснили Homo Sapiens, но недавно было предположено, что неандертальцы могли вымереть из-за естественных причин.