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Палеонтологи выдвинули ещё одну версию, согласно которой могли исчезнуть неандертальцы.

Как отмечается, неандертальцы появились в Европе около 400 тысяч лет назад. По некоторым оценкам, они могли жить ещё около 35 тысяч лет назад. Одной из основных причин их вымирания называют то, что их «выдавили» Homo Sapiens, бывшие умнее и сильнее неандертальцев.

Но биолог из Технологического университета Эйндховена Крист Ваесен предположил, что неандертальцы могли вымереть исключительно из-за естественных факторов. Во время своего исследования специалисты оценили влияние таких факторов, как инбридинг, различия в соотношении полов, а также природные события, на численность населения неандертальцев.

Оказалось, что такие факторы вполне могут объяснить вымирание неандертальцев. Их популяция и так находилась на границе вымирания, и любые относительно сильные изменения в рождаемости или выживаемости, и другие факторы, могли привести к полному их вымиранию.

Ранее мы сообщали о том, что специалисты из ЮАР изучают череп Homo naledi. Представители этого вида жили примерно 236–335 тысяч лет назад.

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  • Анна
  • 18.11.2021
  • читать 1 минуту
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