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Учёные уже в скором времени смогут создать вакцину, которая будет на 100% защищать от коронавируса. Об этом сообщили специалисты из Австралии.

Как отмечается, для создания этого препарата была задействована вакцина от туберкулеза БЦЖ. Кроме того, формула была усилена за счёт солей некоторых металлов. Полученный препарат получил название BCG: CoVac. Во время проведения тестов на мышах он продемонстрировал высокую эффективность – ни одна особь по итогам эксперимента не заболела. Также у мышей не было найдено в лёгких следов возбудителя болезни.

Однако, как считают российские специалисты, в настоящее время рано говорить о практическом применении подобного препарата. Как было отмечено, организмы мышей и людей заметно отличаются

Ранее специалисты из Китая заявили, что штамм коронавируса омикрон способен обходить защиту от вакцинации и перенесенного COVID-19. Но даже в этом случае люди с антителами более защищены.

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  • Анна
  • 14.12.2021
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