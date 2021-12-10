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Группа исследователей создала уникальный аккумулятор, не боящийся воды и стирки. Он окажется идеальным источником питания для «умной» одежды.

Специалисты отмечают, что подобные вещи оснащены электроникой и датчиками, позволяющими, к примеру, следить за дыханием или усиливать моторные функции. Однако длительное время ученые не могли решить проблему с обеспечением их энергией, так как большинство АКБ боятся воды. Недавно же они разработали батарею, которая может без проблем растягиваться и гнуться, а также находиться в жидкости, поэтому способна выдержать почти четыре десятка стирок.

Конструкторы использовали для их создания основу из марганца и цинка, которая намного безопаснее литий-ионного базиса. Сначала из нее формируются микроструктуры, которые затем внедряются в полимерный материал, чтобы сделать батарею эластичной. Потом она вшивается в ткань. Даже спустя полтысячи зарядок АКБ сохраняет 75% от своей изначальной емкости.

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