Команда исследователей из Соединенных Штатов определила, что COVID-19 способен проникать в различные органы человека и находиться в них свыше семи месяцев.

Указывается, что медики провели тщательный анализ образцов, которые были получены из тел людей, умерших от коронавируса, и нашли у них частицы SARS-CoV-2 в разнообразных анатомических областях, в том числе мозг и сердце. Он мог сохраняться в них длительный период времени (до 33 недель) с возникновением соответствующих признаков.

Согласно их словам, коронавирус обладает способностью проникать в любые человеческие органы и широко распространяться даже у больных с легким течением заболевания. При этом он не вызывал опасные воспаления за пределами дыхательных путей. Данную научную работу все еще не проверили независимые специалисты.