На конференции Ecology Across Borders 2021, которая сейчас проходит в Ливерпуле, будут представлены результаты уникальных исследований. Ученые Лундского университета, которые пытаются как можно больше узнать о разнообразии видов живых существ, расскажут, как им удалось уловить молекулы ДНК насекомых прямо в воздухе.

Соавтор исследования Фабиан Роджер рассказал, что столкнувшись с кризисом биоразнообразия, группа ученых занялась поиском возможности получать ДНК в прямом смысле из воздуха. Такой подход дает возможность изучать полученные молекулы, а также отслеживать биоразнообразие в течение длительного времени на больших пространствах.

В настоящий момент в разработанной специалистами методике видны несостыковки, однако в дальнейшем она будет совершенствоваться, уверен Роджер. Он пояснил, что в ходе исследования использовались традиционные способы получения ДНК с помощью ловушек, а также разработанный специалистами метод. И если с первым удалось поймать 48 разновидностей мотыльков, то со вторым – только 9 молекул ДНК.

Роджер заявил, что цель была не в том, чтобы сравняться по количеству видов, а доказать, что улавливание молекул в воздухе вообще возможно.