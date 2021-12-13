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Группа исследователей из Франции смогла доказать, что способ сна, предложенный художником Сальвадором Дали, действительно повышает креативность человека.

Специалисты напомнили, что автор картин советовал после тщательных раздумываний над определенной проблемой брать в руки какую-нибудь тяжелую вещь, а затем попытаться погрузиться в сон. Когда человек засыпает, этот предмет обычно падает вниз, из-за чего он сразу же просыпается. После этого нужно тут же зафиксировать на бумаге все мысли, пришедшие в голову в рамках сна.

Было проведено исследование, в котором поучаствовали более ста добровольцев. Им необходимо было решить небольшую задачу из математики после сна. Эксперимент показал, что 83 процента испытуемых, которые воспользовались методикой Дали, смогли дать правильный ответ, применив нематематические способы решения.

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