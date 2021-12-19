Журналисты «Военно-промышленного курьера», сославшись на свои источники в ОПК РФ, отметили, что в ходе тестирования танка Т-14 «Армата» на сирийской территории у него были обнаружены серьезные недостатки.

Согласно их словам, после испытаний, проведенных в Сирии, сотрудникам Уралвагонзавода пришлось внести свыше 150 различных изменений в конструкцию разрабатываемых или уже использующихся видов бронетехники и в этот список также вошел Т-14. У него были замечены различные проблемы, к примеру, система обнаружения приближающихся снарядов имела недостаточный показатель чувствительности.

Была также доработана оптико-локационная система и улучшен двигатель. Журналисты отмечают, что испытания на поле боевых действий помогли найти все недостатки боевой машины и оперативно исправить их. Ранее отмечалось, что российская армия примет на вооружение первые 20 танков «Армата» до конца текущего года.