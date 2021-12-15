Портал Avia.Pro рассказал о невиданной активности натовской авиации у границ России в Черном море. Он отметил, что вдоль южных рубежей было замечено сразу три разведывательных самолета. Кроме того, в паре сотен километров от границ в западной части акватории появлялось два истребителя.

Это говорит об очередной попытке НАТО усилить свое присутствие в Черном море. Самолеты-разведчики и истребители по странному «совпадению» появились одновременно со входом в акваторию фрегата французских ВМС.

Эксперты предполагают, что РФ следует ожидать новых провокационных действий Североатлантического альянса. Ни самолеты-шпионы, ни истребители не нарушили границ воздушного пространства РФ, однако подобные действия НАТО вряд ли будут способствовать снижению напряженности в регионе.