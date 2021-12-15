читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал Avia.Pro рассказал о невиданной активности натовской авиации у границ России в Черном море. Он отметил, что вдоль южных рубежей было замечено сразу три разведывательных самолета. Кроме того, в паре сотен километров от границ в западной части акватории появлялось два истребителя.

Это говорит об очередной попытке НАТО усилить свое присутствие в Черном море. Самолеты-разведчики и истребители по странному «совпадению» появились одновременно со входом в акваторию фрегата французских ВМС.

Эксперты предполагают, что РФ следует ожидать новых провокационных действий Североатлантического альянса. Ни самолеты-шпионы, ни истребители не нарушили границ воздушного пространства РФ, однако подобные действия НАТО вряд ли будут способствовать снижению напряженности в регионе.

Вам может понравиться

Трое работников завода в Забайкалье умерли после употребления неизвестной спиртосодержащей жидкости

В Забайкальском крае скончались трое рабочих, являвшихся сотрудниками местного бронетанкового ремонтного предприятия. Они умерли после приема внутрь спиртосодержащего напитка. Согласно словам представителей управления регионального СК России, данный инцидент случился в

Предок всего живого на планете питался только водородом

Первые живые существа на нашей планете могли питаться исключительно водородом, считают ученые из Дюссельдорфского университета в Германии. Они пояснили, что предок всего живого на Земле жил примерно в таких же

Американский аналитик назвал три региона планеты, где может начаться полномасштабная война

Украина является одной из трех стран, в которых в самое ближайшее время могут вспыхнуть крупные вооруженные конфликты. Уже в начале следующего года «Россия нападет» на соседнюю страну, чтобы захватить территории
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 декабря – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 15 декабря – пасмурно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 декабря – переменная облачность, до -3 °C | Королев: погода, 15 декабря – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 15 декабря – пасмурно, до -7 °C | Армавир: погода, 15 декабря – пасмурно, до 4 °C |