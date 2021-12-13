Туристы из России и других стран, сделавшие прививку препаратом «Спутник V», смогут получить в Израиле сертификат о прохождении вакцинации. Для этого им потребуется лишь пройти серологический тест на антитела.

Йоэль Развозов, возглавляющий израильское Министерство туризма, заявил, что вопрос по процедуре сертификации туристов, привитых российской вакциной, практически решен. Они сдадут на территории России серологический тест, который должен подтвердить наличие в организме достаточного количества антител. После этого по электронной почте им отправят «зеленый сертификат», который дает право на беспрепятственное посещение Израиля.

По словам Развозова, в настоящий момент все еще действует запрет на въезд в страну, который продлили до 23 декабря. Однако эта дата может измениться, так как эпидемиологическая ситуация в мире каждый день выглядит по-разному. Также министр отметил, что увеличивается и количество стран, которые запрещено посещать гражданам Израиля.