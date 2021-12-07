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Россияне, у которых был выявлен штамм коронавируса под названием омикрон, рассказали о своём состоянии.

Как отмечается, омикрон выявили у путешественников, которые побывали в Южной Африке. Сейчас, как рассказали туристы, у них температура 37,6. Из-за этого их было решено отправить в другое место, и был взят тест.

Путешественников поместили в отдельные боксы, за ними внимательно наблюдают медики. Омикрон на данный момент достаточно плохо изучен, поэтому и были приняты такие меры. Но медики уже отметили, что новый штамм, хоть и более заразен, но приводит к более мягкому течению болезни.

Кроме того, указывается, что ещё восемь человек, побывавших в ЮАР, ждут результаты своих анализов.

Ранее вице-президент РАН Владимир Стародубов заявил, что модифицировать имеющиеся вакцины под штамм коронавируса “омикрон” на данный момент нет необходимости. Он объяснил это тем, что об этом штамме имеется очень мало информации.

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  • 07.12.2021
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