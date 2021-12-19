Циклон «Нео» принесет в Петербург похолодание и новые проблемы с уборкой снега

В Петербург пришел новый циклон «Нео». С ним в город вернутся мороз и снегопады. На странице городского правительства «ВКонтакте» появилась запись об обработке улиц противогололедными материалами. В комментариях петербуржцы высказались, что думают по этому поводу.

Горожане раскритиковали работу профильных комитетов Смольного и коммунальных служб. По словам жителей города, на улицах лежат огромные снежные сугробы, а дороги и тротуары ничем не обрабатывают.

В комментариях предположили, что коммунальщики устроили «предновогоднюю забастовку», так как весь центр Петербурга завален не только снегом, но и мусором.

Ранее сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что вечером 19 декабря температура воздуха в Северной столице опустится до 3-5 градусов ниже нуля. Также ожидается мокрый снег и гололедица.

Напомним, Смольный и коммунальные службы не справились с последствиями циклонов «Бенедикт» и «Даниэль». Тогда город встал в пробках, а количество ДТП и обращений в травмпункты в разы увеличилось. Вероятно, город ждут аналогичные последствия от «Нео».