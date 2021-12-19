читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Петербург пришел новый циклон «Нео». С ним в город вернутся мороз и снегопады. На странице городского правительства «ВКонтакте» появилась запись об обработке улиц противогололедными материалами. В комментариях петербуржцы высказались, что думают по этому поводу.

Циклон «Нео» принесет в Петербург похолодание и новые проблемы с уборкой снега

Горожане раскритиковали работу профильных комитетов Смольного и коммунальных служб. По словам жителей города, на улицах лежат огромные снежные сугробы, а дороги и тротуары ничем не обрабатывают.

Циклон «Нео» принесет в Петербург похолодание и новые проблемы с уборкой снега

В комментариях предположили, что коммунальщики устроили «предновогоднюю забастовку», так как весь центр Петербурга завален не только снегом, но и мусором.

Циклон «Нео» принесет в Петербург похолодание и новые проблемы с уборкой снега

Ранее сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что вечером 19 декабря температура воздуха в Северной столице опустится до 3-5 градусов ниже нуля. Также ожидается мокрый снег и гололедица.

Напомним, Смольный и коммунальные службы не справились с последствиями циклонов «Бенедикт» и «Даниэль». Тогда город встал в пробках, а количество ДТП и обращений в травмпункты в разы увеличилось. Вероятно, город ждут аналогичные последствия от «Нео».

Вам может понравиться

Политолог Рар исключил остановку запуска «Северного потока – 2» из-за заявлений МИД Германии

Александр Рар, эксперт в области политики из ФРГ, считает, что заявления Анналены Бербок, руководителя немецкого внешнеполитического ведомства, не окажут влияние на запуск «Северного потока – 2». Согласно его словам, Германия

В Петербурге за минувшие сутки еще 71 человек скончался от коронавируса

За прошедшие сутки еще 1997 человек заболели новой коронавирусной инфекцией в Петербурге. Из них 445 попали на лечение в стационар. От последствий заболевания скончался 71 пациент, тогда как днем ранее

Два азербайджанских танка Т-72АВ не смогли уничтожить окоп с двумя армянскими солдатами

В Сети появился видеоролик, где демонстрируется, как двум танкам Т-72АВ азербайджанских ВС не удается ликвидировать двух армянских бойцов. Запись была сделана в конце предыдущего года в ходе конфликта в Карабахе.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 декабря – пасмурно, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 декабря – переменная облачность, до -11 °C | Королев: погода, 19 декабря – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 19 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 19 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C |