Джен Псаки, представитель Белого дома, во время недавнего брифинга не стала включать в список главных задан США во внешней политике необходимость сохранить целостность Украины.

Один из журналистов задал вопрос Псаки о том, считает ли Джо Байден, американский лидер, сохранность территорий Украины частью внешнеполитических интересов Соединенных Штатов. Она не стала давать прямой ответ на него, указав на то, что это невозможно сделать, ведь внешняя политика всегда состоит из «множества нюансов».

При этом пресс-секретарь администрации президента США отметила, что целостность Украины должна отвечать интересам всего мирового сообщества. Она добавила, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы стабильность сохранялась на всей территории Европы. Однако она не стала уточнять данную позицию.