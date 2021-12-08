Климатические изменения, а также этнические и культурные разделения в ближайшие 100 лет приведут к исчезновению целого ряда государств. Об этом рассказала журналистка Румяна Генадиева в болгарском издании «Труд».

Автор пояснила, что в ближайшее столетие может полностью исчезнуть Китай, который скорее всего пострадает от сильного загрязнения окружающей среды и значительного ухудшения экологической обстановки. Все это станет причиной вымирания населения.

Соединенные Штаты до сих пор не могут забыть Гражданскую войну между Югом и Севером. Политические разногласия и совершенно разные культурные ценности могут привести к распаду США и появлению нескольких новых государств. Не исключено, что процесс будет сопровождаться жестокими войнами.

Совсем скоро распадется и Великобритания. Вполне вероятно, что через 20 лет все государства, составляющие Соединенное Королевство захотят независимости. Также исчезнут Мальдивы, которые просто затопит во время глобального потепления. То же самое произойдет и с Голландией, считает журналистка.