14 декабря США в очередной раз провели разведывательную миссию у самых российских границ в Крыму. В ней принимало участие сразу три самолета-шпиона, что показал мониторинговый сервис PlaneRadar.

Речь идет о самолете радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint, а также о Bombardier Challenger 650 и Boeing RC-135U. Помимо этого, в Черном море появился французский фрегат Auvergne, предназначенный для уничтожения наземных и надводных целей. Он сразу попал под наблюдение Черноморского флота.

Ранее также сообщалось, что помимо трех самолетов-разведчиков относительно недалеко от границ РФ появлялись и натовские истребители. С чем именно связано такое пристальное внимание к российским рубежам, не сообщается.

Всего за минувшие 7 дней у границ РФ было обнаружено 42 самолета НАТО. Российские истребители вылетали на перехват только трех из них.