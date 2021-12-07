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Дональд Трамп, экс-лидер Соединенных Штатов, в ходе недавнего телеэфира отметил, что страну ждет поражение в ходе грядущих переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Согласно его словам, саммит двух глав государств является «неравной игрой» для США, причем даже в лучшие времена, когда он находился во главе страны, данные переговоры все равно бы закончились неудачно для Вашингтона. Он сравнил их с матчем между командой школьников и «Патриотов Новой Англии».

Трамп добавил, что положительно относился к Путину, однако все равно осуществлял самые жесткие меры в отношении РФ. В СМИ напоминают, что видеоконференция между американским и российским лидерами должна пройти сегодня, 7 декабря, в вечерние часы. В рамках нее будет обсуждена непростая ситуация, сложившаяся вокруг Украины.

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