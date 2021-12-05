«Чертов идиот» Марк Милли не только вывел войска США из Афганистана, что стало самым крупным поражением Америки после войны во Вьетнаме, но еще и оставил в стране, захваченной террористами, американскую технику и вооружение, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Он пояснил, что именно Милли несет ответственность за откровенный провал 20-летней операции США на Ближнем Востоке. Трамп пояснил, что генерал высказался против вывоза из Афганистана оружия, так как было гораздо дешевле бросить его там.

«Тогда я понял, что он чертов идиот», – выругался бывший президент.

Будучи главой государства, Трамп заявлял, что даже если США выведут войска, они должны забрать из Афганистана все до последней дырявой палатки. Однако при Джо Байдене Америка бросила на Ближнем Востоке оборудование и вооружение на несколько миллиардов долларов. Все это досталось талибам (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации). Кроме того, США бросили на растерзание террористов афганских граждан, которые сотрудничали с их военным контингентом.