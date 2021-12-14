Автопроизводитель Toyota из Японии стал первой компанией, которая предлагает опцию дистанционного запуска мотора с использованием штатного ключа по платной подписке.

При этом стало известно, что данная функция появилась около трех лет назад, однако никто из автомобилистов не знал о ней, пока компания сама не рассказала про нее. Эта опция связана с фирменным пакетом Remote Connect, время действия которого ограничено. Пробный период, предоставляющийся бесплатно, может длиться от трех до десяти лет в зависимости от комплектации авто.

Когда соответствующий отрезок времени заканчивается, автовладельцу нужно будет заплатить за подписку, чтобы снова получить возможность запускать мотор при помощи радиоключа. Стоимость одного месяца использования сервиса составляет 8 долларов (около 590 рублей). Если взять годовую подписку, то придется заплатить 80 долларов (примерно 5900 рублей).