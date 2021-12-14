читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Автопроизводитель Toyota из Японии стал первой компанией, которая предлагает опцию дистанционного запуска мотора с использованием штатного ключа по платной подписке.

При этом стало известно, что данная функция появилась около трех лет назад, однако никто из автомобилистов не знал о ней, пока компания сама не рассказала про нее. Эта опция связана с фирменным пакетом Remote Connect, время действия которого ограничено. Пробный период, предоставляющийся бесплатно, может длиться от трех до десяти лет в зависимости от комплектации авто.

Когда соответствующий отрезок времени заканчивается, автовладельцу нужно будет заплатить за подписку, чтобы снова получить возможность запускать мотор при помощи радиоключа. Стоимость одного месяца использования сервиса составляет 8 долларов (около 590 рублей). Если взять годовую подписку, то придется заплатить 80 долларов (примерно 5900 рублей).

Вам может понравиться

Илон Маск раскритиковал электрический пикап Tesla Cybertrack из-за огромного дворника

Илон Маск, миллиардер из США, подверг критике большой дворник, установленный на новой версии электрокара Tesla Cybertruck. В соцсети Twitter один из пользователей отметил, что боковые зеркала на электрическом пикапе выглядят
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 декабря – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 декабря – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 14 декабря – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 14 декабря – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 14 декабря – облачно с прояснениями, до 9 °C |