Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что сейчас Россия близка к возвращению в СССР. Его слова передаёт издание «Коммерсантъ».

Согласно его заявлению, сейчас в России практически не осталось сторонников демократии и они уже одной ногой в СССР. Сейчас, как он считает, почти никого нет на демократическом фланге и ведётся борьба между властью, которая представляет левый центр, и левым радикализмом.

Кроме того, Титов рассказал, что, когда СССР развалился 30 лет назад, у него была эйфория, но довольно много было тех, кто не желал выходить из него. Также почти сразу было допущено слишком много ошибок, что привело к путанице между капитализмом, демократией и вседозволенностью. Титов отметил, что в то время также шла не по честному пути приватизация и это многих напугало.

Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников допустил возрождение СССР. Он считает, что со временем привлекательность Союзного государства будет расти.