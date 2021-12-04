Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что сейчас Россия близка к возвращению в СССР. Его слова передаёт издание «Коммерсантъ».

Согласно его заявлению, сейчас в России практически не осталось сторонников демократии и они уже одной ногой в СССР. Сейчас, как он считает, почти никого нет на демократическом фланге и ведётся борьба между властью, которая представляет левый центр, и левым радикализмом.

Кроме того, Титов рассказал, что, когда СССР развалился 30 лет назад, у него была эйфория, но довольно много было тех, кто не желал выходить из него. Также почти сразу было допущено слишком много ошибок, что привело к путанице между капитализмом, демократией и вседозволенностью. Титов отметил, что в то время также шла не по честному пути приватизация и это многих напугало.

Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников допустил возрождение СССР. Он считает, что со временем привлекательность Союзного государства будет расти.

Вам может понравиться

Флагманский авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» опять отправился на ремонт

У ВМС США никак не получается вернуть в строй флагманский авианосец «Джеральд Р. Форд». Только в 2017 году он вышел в море после длительных ремонтных работ, однако сейчас возникла необходимость

Разведка США назначила “наступление России на Киев” на начало 2022 года

Западные СМИ продолжают развивать тему «нападения России» на Украину. На этот раз они приводят «достоверные данные» американской разведки, которая «назначила» наступление РФ на начало следующего года. По мнению разведчиков и

Испанские учёные выяснили, что кофеин повышает внимание и остроту зрения у человека

Учёные из Испании рассказали, какое действие кофе оказывает на когнитивные способности человека. В исследовании были задействованы 20 человек, которые практически никогда не пили кофе. Их поделили на две группы. В
  • Анна
  • 02.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -6 °C | город Мытищи: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 декабря – снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 4 декабря – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 4 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Армавир: погода, 4 декабря – облачно с прояснениями, до 13 °C |