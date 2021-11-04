Союзное государство России и Беларуси пока славится не многими, но зато хорошими качествами. Оно дает возможность ездить на работу и учебу из одного государства в другое безо всяких препятствий, избегать множества бюрократических формальностей, рассказал депутат Госдумы Леонид Калашников. Он предположил, что к новому союзу вполне могут присоединиться и другие страны, которые раньше были в СССР.

Привлекательность Союзного государства со временем будет нарастать, заявил Калашников. Скорее всего, со временем у него появится единое законодательство и общий парламент.

По мнению депутата, на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет в режиме онлайн, этому вопросу тоже будет уделено внимание. Стоит упомянуть, что на этом мероприятии планируется принять документ «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы» и концепцию миграционной политики.