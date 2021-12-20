Европейские союзники Германии вынуждают ее «законсервировать» газопровод «Северный поток-2» и превратить его в оружие против России, пишет издание The Washington Post. Если ФРГ пойдет на это, то окажется единственной проигравшей стороной.

Автор публикации Энтони Файола пояснил, что для Польши, Прибалтики и ряда других европейских стран главным является как можно больше насолить президенту РФ Владимиру Путину. Поэтому они продолжат свои недружественные действия, пытаясь склонить ФРГ к заморозке проекта.

Германия отлично понимает, что отказ от проекта или попытка затянуть его сертификацию слишком надолго создаст серьезные проблемы. От немецких властей могут отвернуться промышленники, которые и так вынуждены сейчас платить высокую цену за газ ради прихотей политиков.