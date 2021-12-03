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В информагентстве The Washington Post отметили, что ситуация вокруг РФ и Украины сильно беспокоит ЦРУ из-за наличия у Владимира Путина, российского лидера, планов по штурму Киева.

Автор статьи Дэвид Игнатиус отмечает, что в Соединенных Штатах сильно встревожены тем, что возможный вооруженный конфликт на юго-востоке Украины может в итоге выйти за границы Крыма и Донбасса. Поэтому американцы продолжают обвинять Москву в увеличении военной активности на российско-украинских границах.

В материале указывается, что Путин специально «дразнит» западные страны, желая снова воспользоваться хитростью. К примеру, РФ может слукавить, обвинив украинскую армию в нападении на пророссийские отряды, чтобы развязать себе руки для активных действий. Игнатиус напомнил, что нечто похожее произошло 7 лет назад, когда Крым перешел в состав России.

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