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Сосредоточение российских войск на границе с Украиной – это «блеф президента РФ Владимира Путина». Главная его цель – это навсегда отбить у Вашингтона желание лезть на Украину, находящуюся в сфере российских интересов, пишет издание The Times.

Авторы внезапно вспомнили о российских учениях, на которых ВС РФ учатся противодействовать американским «Джавелинам». Это может быть признаком скорого «нападения на Украину», однако скорее всего Россия просто блефует.

Ее цели – не только отвадить от Киева Соединенные Штаты, но и ослабить Евросоюз, рассорить страны, которые входят в него. Кроме того, Москва воздействует и на Украину, пытаясь спровоцировать недовольство народа действующей властью и добиться ее свержения.

Журналисты также отмечают, что никакого «нападения» скорее всего не будет. Если бы Россия реально готовила войну, она бы не действовала настолько открыто. Сейчас ее маневры больше напоминают демонстрацию силы, направленную на то, чтобы «разбить нос» Джо Байдену, чтобы он больше не совал его на Украину.

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