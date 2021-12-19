Россия в следующем году поставит на боевое дежурство ракеты «Сатана-2», которые готовы к уничтожению Великобритании. Примерно в таком духе высказался автор издания The Sun Уилл Стюарт. При этом его совершенно не смущает тот факт, что стереть страну с лица земли способны и те МБР, которые уже сейчас находятся на вооружении ВС РФ.

Под названием «Сатана-2» в натовской классификации проходят российские ракеты «Сармат». Стюарт рассказал, что они умеют маневрировать уже после пуска, а также оснащаются 12 ядерными боеголовками. Скорость боевого блока МБР достигает 25 тысяч километров в час, поэтому перехватить их имеющимися в распоряжении Лондона средствами ПВО не представляется возможным.

Автор публикации также предрек интенсивное празднование Нового года и заявил, что РФ готовится запустить целых 10 МБР, которые доберутся до любой точки земного шара. Не забыл он и о великомученице Украине, на границе которой Запад расставил тысячи российских танков и почти 200 тысяч военнослужащих ВС РФ.