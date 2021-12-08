Военнослужащие ВСУ не хотят боевых действий на Донбассе, однако они уже смирились со скорым приходом ВС РФ и знают, что сопротивления им оказать не смогут, пишет американское издание The New York Times.

Авторы публикации рассказали, что задавали вопросы украинским бойцам о публикациях, прогнозирующих «нападение России» на соседнюю страну в начале следующего года. По их словам, все силовики реагировали на это негативно. Они сейчас рады тому, что на Донбассе не прекращается перемирие и можно перевести дух. В то же время военнослужащие понимают, что это когда-нибудь все равно закончится.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «Военное дело», отлично понимают позицию военнослужащих ВСУ. Старый конфликт все еще продолжается, на линии разграничения, несмотря на режим прекращения огня, обстановка остается весьма напряженной, а речь все чаще заходит о новых боевых действиях. Поэтому они не могут воспринимать подобные прогнозы позитивно. Тем более, что ни сил, ни средств для сопротивления российской армии у Киева просто нет.