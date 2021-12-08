Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащие ВСУ не хотят боевых действий на Донбассе, однако они уже смирились со скорым приходом ВС РФ и знают, что сопротивления им оказать не смогут, пишет американское издание The New York Times.

Авторы публикации рассказали, что задавали вопросы украинским бойцам о публикациях, прогнозирующих «нападение России» на соседнюю страну в начале следующего года. По их словам, все силовики реагировали на это негативно. Они сейчас рады тому, что на Донбассе не прекращается перемирие и можно перевести дух. В то же время военнослужащие понимают, что это когда-нибудь все равно закончится.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «Военное дело», отлично понимают позицию военнослужащих ВСУ. Старый конфликт все еще продолжается, на линии разграничения, несмотря на режим прекращения огня, обстановка остается весьма напряженной, а речь все чаще заходит о новых боевых действиях. Поэтому они не могут воспринимать подобные прогнозы позитивно. Тем более, что ни сил, ни средств для сопротивления российской армии у Киева просто нет.

Вам может понравиться

Читателей Daily Express возмутила публикация об угрозе ЕС со стороны России

Чтобы писать статьи, журналистам издания Daily Express надо бы сперва понять разницу между Евросоюзом и Европой, написали в комментариях читатели британского таблоида. Так они откликнулись на публикацию об угрозе ЕС,

Учёные выяснили, что мужчины являются главными разносчиками коронавируса

Специалисты из Университета штата Колорадо обнаружили, что мужчины передают частицы коронавируса чаще, чем женщины. В исследовании было задействовано 75 человек – мужчины, женщины и дети. Их попросили громко разговаривать или
  • Анна
  • 07.12.2021
  • читать 1 минуту

Эксперт Леонков: Россия задействует на Донбассе “сирийский сценарий”

Россия будет вынуждена задействовать на Донбассе «сирийский сценарий», чтобы защитить жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР от наступательных действий Киева, уверен военный эксперт Алексей Леонков, слова которого приводит издание “Военное дело”.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 8 декабря – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 декабря – небольшая облачность, до 1 °C | Королев: погода, 8 декабря – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 8 декабря – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 8 декабря – небольшая облачность, до 12 °C |